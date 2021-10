Padovan: “Inter? Con Conte non avrebbe perso ieri. Però Inzaghi in alcune partite…”

Presente negli studi di Sky Sport, Giancarlo Padovan commenta la prima sconfitta in campionato dell'Inter

Presente negli studi di Sky Sport, Giancarlo Padovan commenta la prima sconfitta in campionato dell'Inter . Questo il commento del giornalista: "Quando hai le possibilità di chiudere la partita e non lo fai, poi vieni raggiunto, ti viene la paura, l'ansia, la voglia di fare gol in fretta e allora giochi con un tanta frenesia. Con Conte non la perdeva la partita, mal che andava finiva in pareggio".

"Però Inzaghi in alcune partita sta facendo giocare la squadra addirittura meglio di quanto al facesse giocare Antonio, quindi non mi sento di imputargli nulla. È vero che Simone è contento della prestazione, ma adesso è a -5 dal Milan e stasera potrebbe essere più lontano dal Napoli. Lo Sheriff è un problema perché è una squadra che non conosci e ha messo in difficoltà tutti. Non passare il turno sarebbe un problema non solo di carattere sportivo, ma anche economico".