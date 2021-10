Padovan: “Inter in Europa sia più coraggiosa. Ieri il gol di Dzeko ha cambiato…”

Le parole del giornalista: "L'Inter ha fatto 4 cambi in un colpo solo, è una novità: non mi pare ci sia un caso del genere così felice"

Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, Giancarlo Padovan , giornalista, ha parlato così della vittoria di ieri dell'Inter sul Sassuolo : "L'Inter ha fatto 4 cambi in un colpo solo, è una novità: non mi pare ci sia un caso del genere così felice. Si è visto chiaramente che Darmian era nettamente meglio di Dumfries, l'olandese è stato un problema serio per l'Inter: Boga e Rogerio hanno sventrato l'Inter. Ha rimesso in piedi la squadra, hanno sentito questa frustata benefica: poi il gol di Dzeko ha cambiato l'inerzia e la psicologia. Lì l'Inter non poteva che vincere.

Dzeko? Farà 15-20 gol. In Europa? Bisogna essere più coraggiosi: ieri sono stati coraggiosi, cambiare 4 elementi vuol dire rinnegare la squadra che hai scelto dall'inizio. L'Inter deve giocare più offensiva e sfruttare le occasioni: in Europa non sono tante. Un altro attaccante? In questo momento non serve, l'Inter è quella che segna di più: l'andare della stagione ci dirà, non credo i dirigenti abbiano in mente di rinforzare l'attacco. Penso si voglia reintegrare Sanchez, ma lui quando viene schierato deve impressionare".