Padovan: ”Inter ancora in crisi, col Plzen bisogna vincere. Handanovic e Onana…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Giancarlo Padovan, giornalista, ha parlato così dell'Inter contro il Plzen: ''Per fare bene bisogna vincere, ha preso una vittoria per i capelli contro il Torino, una vittoria non del tutto meritata. Bisogna fare 3 punti oggi per restare agganciati all'idea, alla speranza e alla possibilità di passare il turno. In caso contrario ripiomberebbe nella crisi, secondo me non è uscita dalla crisi di questo inizio di stagione. La vittoria la manterrebbe in lizza per il passaggio del turno''.