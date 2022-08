Padovan: “Inter ad oggi favorita per lo Scudetto per un motivo. Skriniar e Dumfries…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Giancarlo Padovan ha detto la sua sull'Inter indicandola come favorita per lo Scudetto

"Metto anche io l'Inter al momento davanti al Milan perché è tornato Lukaku perché è stato ricostituito l'attacco più forte che l'Inter ha avuto. L'Inter è la squadra più forte e con maggiori potenzialità se resta così. Non so se Skriniar o Dumfries restano, se va via anche uno solo dei due. Poi Gosens non è ancora quello che ci si aspettava. Vedo l'Inter avvantaggiata rispetto a Milan e Juventus".