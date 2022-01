Padovan: “Inter favoritissima. Un altro risultato sarebbe miracoloso per la Juve”

Le parole del giornalista: "L'Inter è favoritissima, sta bene, gioca con coscienza tattica e fluidità, trova i gol facilmente"

Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, Giancarlo Padovan, giornalista, ha analizzato così la sfida di questa sera di Supercoppa tra Inter e Juventus: "La Juve ha almeno 5 titolari che stanno tra la panchina e la tribuna: la partita è secca, va bene, però la Juve è in emergenza. Non dico sia la Juve B, ma è una Juve in allarme soprattutto in difesa. L'Inter è favoritissima, sta bene, gioca con coscienza tattica e fluidità, trova i gol facilmente: francamente un risultato diverso dalla vittoria dell'Inter, sarebbe miracoloso per la Juve e amarissimo per i nerazzurri. Inzaghi sta proseguendo il lavoro di Conte e un ciclo si può aprire: secondo me si gioca le sue chance anche in Champions. L'Inter ha fame ed è assetata di trofei. Calhanoglu è stato un pezzo di bravura dei dirigenti, per prendere Dumfries ci voleva occhio e coraggio: Dzeko sta andando quasi meglio di Lukaku. All'Inter stanno tutti bene".