Padovan: “Inter, indebolimento costante. Per lo scudetto Juve e Napoli”

Le considerazioni del giornalista sulla prossima lotta al tricolore in Serie A

Giancarlo Padovan, noto giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue considerazioni sulla lotta scudetto: "Vedo una lotta plausibile tra Juventus e Napoli per lo scudetto. L'indebolimento dell'Inter è costante, da Conte ad Hakimi fino a Lukaku. La Roma è ancora in attesa di almeno due colpi di mercato. La Lazio avrà bisogno di tempo perché Sarri ha bisogno di tempo. Francamente vedo solo l'Atalanta pronta a partire, anche se pure ha perso Romero e forse perderà Zapata. Se guardo le rose delle big io dico che il livellamento c'è, ma davanti a tutti metto Juventus e Napoli".