Padovan: “Inter più forte della Roma. Inzaghi, a sinistra va messo Dimarco”

"L'Inter è più forte della Roma, mentalmente, complessivamente, anche per atteggiamento. Queste assenze - Lukaku e Brozovic - vengono assorbite dalla squadra, l'Inter ha trovato in Nazionale un grande Dimarco, non deve fare il terzo di difesa ma tu, Inzaghi, visto che hai problemi a sinistra, devi mettere lui. Ha corsa, tecnica, tiro, contrasto. Ha tutto. Il problema te lo risolve lui, può essere una chiave della partita".