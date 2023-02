Padovan: “L’Inter non avrà problemi ad arrivare seconda. Basterà a Zhang e Marotta?”

In studio a Sky Sport, il noto giornalista Giancarlo Padovan ha parlato così dell’Inter in chiave Champions League

“In genere giocare dopo dà un vantaggio, ma se vincono tutti questo genera pressione. Ma l’Inter sta bene, mi pare sia la squadra destinata ad arrivare seconda, quindi la prima dopo il Napoli. Non ci sono dubbi sulla salute della squadra, la squadra di Inzaghi farà il suo, non avrà problemi per il secondo posto. Bisogna vedere se basterà alla dirigenza, a Marotta, a Zhang. C’è ancora la Coppa Italia da conquistare, ma il cammino sarebbe come l’anno scorso”, le sue dichiarazioni.