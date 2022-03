Padovan: “Inter, il calo non è solo fisico. Inzaghi troppo amico dei calciatori”

Il giornalista Giancarlo Padovan ha parlato della situazione dell'Inter e del momento negativo della formazione nerazzurra

"Deve ritrovare il gioco e chiedersi se questa flessione è dovuta a richiami che spesso si fanno per avere una brillantezza finale o se è un calo endemico. Questa Inter è giù non solo fisicamente, non si riesce a trovare la via del gol, vedi Lautaro. Si è involuto il gioco, mentre a centrocampo non è solo Barella a non girare. Anche Brozovic non è quello di prima, e non c'è un'alternativa. Inzaghi deve solo sperare che ritorni un po' di brillantezza e ridargli delle sicurezze".