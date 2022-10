Padovan: “Inzaghi aveva tutti e tutto contro: così ha ridato credibilità all’Inter”

“Passare il turno per l’inter significherebbe grande impresa e autostima per il campionato. Vincere stasera e arrivare agli ottavi darebbe serenità ed entusiasmo. Simone Inzaghi è stato bravissimo, aveva tutti e tutto contro, non i giocatori però. Ha mantenuto serenità e freddezza, ha fatto le sue scelte e ha restituito credibilità all’Inter in campionato dopo averla recuperata in coppa”.