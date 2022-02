Padovan: “Juve, due pari da non disprezzare. Fosse rimasto in campo Dybala…”

A Sky Sport, Giancarlo Padovan ha parlato così del pareggio di ieri della Juventus contro il Torino e di Paulo Dybala

A Sky Sport, Giancarlo Padovan ha parlato così del pareggio di ieri della Juventus contro il Torino e di Paulo Dybala: “Se fosse rimasto in campo Dybala probabilmente non sarebbe finita in parità. La Juve dopo l’uscita del 10 si è chiusa e ha abbassato il baricentro. Ma non trascurerei l’emergenza difensiva senza Chiellini, Bonucci, Rugani e probabilmente anche Pellegrini che si è fermato ieri. Io sono d’accordo con Allegri: i pareggi con Atalanta e Torino non sono da disprezzare. La Juve ha portato a casa un punto in piena emergenza difensiva”.