Padovan: “L’Inter vincerà contro la Juventus per questi tre motivi”

Sulle colonne di Calciomercato.com, il noto giornalista ha parlato così verso il derby d’Italia di domani tra Juventus e Inter

Sulle colonne di Calciomercato.com, il noto giornalista Giancarlo Padovan ha parlato così verso il derby d’Italia di domani tra Juventus e Inter: “L'Inter per me vince perché ha recuperato Brozovic, perché negli scontri diretti Simone Inzaghi è meglio di Allegri, perché Lautaro non può restare più senza gol. Ci sarebbe anche una questione di motivazioni (e chi vuole lo scudetto ne dovrebbe avere di più di chi lo scudetto non può vincerlo), se non fosse per via delle cosiddette pressioni”. Quattro motivi dunque per cui l’Inter vincerà il match per Padovan.