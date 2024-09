Le parole del giornalista: "Fonseca? Per me sulla panchina del Milan non si sarebbe dovuto nemmeno sedere, figuriamoci"

Intervenuto ai microfoni di MilanNews, Giancarlo Padovan, giornalista, ha parlato così in vista del derby di domenica: "Non vedo come il Milan possa tenere testa all'Inter. C'è una differenza basilare, ossia che una è una squadra e l'altra no. Fonseca? Per me sulla panchina del Milan non si sarebbe dovuto nemmeno sedere, figuriamoci. Temo che la fotografia della desolazione sarà la sconfitta nel derby e allora sarà tutto inevitabile. Pensare a un Fonseca ancora sulla panchina del Milan mi pare azzardato".