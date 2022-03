Padovan: “Inter, la carica non viene dal Liverpool ma dallo scudetto. Con 11 vittorie…”

Il giornalista si è soffermato sull'eliminazione dalla CL e su come i nerazzurri dovranno concentrarsi sul campionato

Eva A. Provenzano

Giancarlo Padovan, a Skysport, ha parlato dell'eliminazione dell'Inter dalla Champions League dopo la vittoria per 0-1 ad Anfield. "In 10 contro 11 è stato ancora più difficile. La partita del rimpianto è stata quella di ritorno, ormai l'andata era passato, così quella del ritorno 11 contro 11 con uno 0-1 a mezz'ora dalla fine l'impresa si poteva fare. Anzi, secondo me si sarebbe fatta e avremmo visto una partita ai supplementari. L'intervento di Sanchez è stato sconsiderato e l'Inter ha il grande rimpianto ieri sera perché il Liverpool, nonostante i pali, non ha dominato. Se la squadra nerazzurra fosse stata più aggressiva nel primo tempo, con il vantaggio al sessantesimo, 11 contro 11 la partita si poteva ancora riaprire e decidere in tutti i sensi. I Reds non sono stati eccezionali e sono stati, andata e ritorno, al di sotto dell'Inter".

Skysport-All'Inter servirebbe una rosa più lunga?

No. Questa è una scusa. La rosa dell'Inter è ottima, forse la migliore insieme a quella del Napoli. Non si può parlare di rosa insufficiente. Se ci sono giocatori che hanno giocato meno è perché i titolari come Brozovic non ha sostituto. Però la rosa è buona, qualitativa. C'era anche Correa, mi sarebbe piaciuto 11 contro 11. Inzaghi stava per togliere Sanchez, ma il giocatore fa un intervento del genere e quella sostituzione non puoi farla più alle stesse condizione. Bene ha fatto Inzaghi a preservare Dzeko perché l'Inter ha una partita importante e vuole vincere lo scudetto. La CL sicuro non l'avrebbe vinta. Lo scudetto, con 11 partite vinte, lo vince, è matematico. Pensare a quello non è sbagliato. Questa squadra senza Dzeko e senza Barella ha anche vinto. La partita era del tutto aperta, gli inglesi non mi sembravano così impressionanti.

-L'Inter quello che ha imparato ad Anfield lo deve riversare in campo anche contro le avversarie minori...

Sì. Però la carica l'Inter ce l'ha, la motivazione è lo scudetto: vincendole tutte vince lo scudetto. Serve sapere che al culmine di questa salita, di 11 scalini c'è lo scudetto. Una carica che ci deve essere, se poi diventa pressione la squadra non è matura. La maturità la percepisce con il Liverpool, poi la devi adattare ai campionati italiani dove qualità e intensità sono diverse ma ci sono più ostacoli davanti, tante squadre organizzate come nessun altro torneo in Europa.

(Fonte: SS24)