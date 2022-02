Padovan: “Pioli sa che nel derby l’Inter ha fatto meglio per 70′. Per lo scudetto…”

Giancarlo Padovan è tornato sul derby di Milano, vinto dal Milan ma, come affermato dal giornalista, dominato per lunghi tratti dall'Inter

"Pioli è un ottimo allenatore e sa che nel derby per 70' l'Inter ha fatto meglio. Juventus? Con Vlahovic è tornato uno che fa tanti gol. Tanti tifosi bianconeri sono convinti di poter lottare per lo scudetto. Io non credo, ma di certo ha buone possibilità di arrivare in Champions League".