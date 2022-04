Padovan: “Radu, il vero problema è questo. La classifica a fine giornata sarà…”

Il noto giornalista Giancarlo Padovan ha parlato così a Sky del momento dell’Inter e anche della corsa scudetto

A Sky Sport, il noto giornalista Giancarlo Padovan ha parlato così del momento dell’Inter e della corsa scudetto: “La finale di Coppa Italia può pesare per l’Inter nella corsa scudetto. L’alternanza in attacco non è piaciuta a Inzaghi, Correa ha deluso, penso domani giocheranno Dzeko e Lautaro. L’errore di Radu lo ha fatto anche Buffon in B, lo ha fatto anche Donnarumma, lo ha fatto Meret… Sparare su Radu non ha tanto senso. Può spostare i giochi scudetto, ma resta un buon portiere per me. Il problema è che ha giocato poco, Inzaghi avrebbe dovuto metterlo in qualche occasione in più. Bello lo striscione di ieri dei tifosi dell’Inter proprio per Radu.