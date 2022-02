Padovan: “Sanchez torna carico come una molla. Gosens? Segnale benessere Inter”

Il giornalista, intervenuto a Sky Sport, ha parlato del derby di sabato sera e dell'arrivo all'Inter dell'esterno tedesco

"Sanchez sta bene, ha confermato il trend positivo, quando torna dalla Nazionale è infortunato, questa volta tornerà con entusiasmo e carico come una molla. Può giocarsi il derby, ma credo che giocheranno Dzeko e Lautaro, penso che Ibra non ce la faccia, non si è allenato nemmeno oggi. Giocherà Giroud che deve fare qualcosa di più. Inzaghi dà continuità alle sue squadre, ha ereditato una situazione difficile: vittoria scudetto, via Hakimi e Lukaku, non era facile. Squadra forte, ma ha perso due punti di riferimento e quindi non era scontato. Con Gosens l'Inter ha dato segnali di vitalità e benessere, giocatore estremamente importante sia per adesso che per il futuro stando a vedere cosa farà poi Perisic. Il Milan è all'ultima chiamata, per l'Inter non è decisiva, per il Milan sì. Se perde è fuori e resta il Napoli".