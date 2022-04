Padovan: “Siamo nella settimana decisiva. Lo snodo Milano-Roma decide il campionato”

Il giornalista, intervenuto a Sky Sport, ha parlato del derby di questa sera e della lotta scudetto in Serie A

Siamo nella settimana decisiva. Da oggi con il derby si torna a parlare in maniera definitiva di titoli. Sullo snodo Milano-Roma si decide il campionato, i risultati del prossimo week end saranno influenti. Ieri il Napoli si è chiamato fuori. Scudetto alla milanese, il Napoli si è incartato quando doveva andare a vele spiegate. Inter e Milan sono le due squadre che hanno fatto meglio. Il Milan durante il derby era fuori, lì due magie l'hanno fatto rientrare in corsa. L'Inter con la Juve sembrava dovesse perdere e invece ha vinto, ha ritrovato motivazioni e brillantezza e ora sembra averne di più. Questa settimana ci dirà tutto. Inzaghi si affida ai titolari a quelli che lo hanno portato in alto. Per fermare Brozovic giusta idea marcatura ad personam di Kessié che ha la forza per limitarne le giocate.