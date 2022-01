Padovan: “L’Inter vuole conquistare il Triplete nazionale. Sono convinto che…”

Giancarlo Padovan si è detto convinto che l'Inter sarà decisa e determinata nel voler conquistare la coppa Italia

Intervenuto a Sky Sport 24, Giancarlo Padovan si è detto convinto che l'Inter , in campo stasera contro l'Empoli negli ottavi di finale di Coppa Italia, sarà decisa e determinata nel voler conquistare la coppa nazionale, e per un motivo ben preciso:

"Secondo me l'Inter vuole fare il Triplete nazionale: scudetto, coppa Italia e supercoppa italiana. E' un obiettivo ragionevole e plausibile. Quindi, secondo me i nerazzurri mettono in alto l'obiettivo della coppa nazionale. Nonostante l'avversario Empoli sia scomodo, credo che l'Inter dimostrerà la sua voglia di vincere questo trofeo".