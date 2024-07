"Milan-Torino è una partita aperta, può essere insidiosa. Andare a Lecce per l'Atalanta potrebbe essere scivolosa, siamo all'inizio del campionato. L'Atalanta sarà già rodata perché fa la Supercoppa Europea ma può esserci stanchezza. Non ci sono partite trappola, forse solo Milan-Torino. Genoa-Inter? Credo che l'Inter sarà ancora la squadra da battere, se non si confermerà perché ha trovato una rivale più forte"

Voto al mercato Inter?

"Cabal l'hanno perso e va sottolineato ma non è un nome di prima grandezza, a Marotta do sempre un voto alto, diamogli un 8. Ha vinto uno scudetto con una squadra che è diventata la più forte ma non era la più forte. Fare colpi a zero è un'arte, bisogna saperlo fare, avere tempismo, persuasività e i risultati aiutano"