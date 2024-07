"Prima Cabal, poi Tessmann, infine Gudmundsson. Chiusi con largo anticipo gli acquisti di Taremi e Zielinski, sicuramente due giocatori in grado di migliorare notevolmente la rosa a disposizione di Simone Inzaghi, l'Inter nell'ultima settimana ha rallentato decisamente sul mercato chiudendo, di fatto, solo l'acquisto del secondo portiere Martinez. Il tutto, dopo un mese in cui la mano di Oaktree si era fatta sentire con forza portando ai rinnovi, attesi ma non banali, di Lautaro, Barella e del tecnico. Cosa sta accadendo quindi? Semplicemente Beppe Marotta e Piero Ausilio stanno seguendo alla lettera le indicazioni della nuova proprietà, che lascia sì margini di manovra, ma ha chiarito che i conti vanno migliorati e il mercato, quindi, va fatto per lo più a costo zero. Perfettamente in linea con gli ultimi anni. Il che, tradotto, significa che perché entri qualcuno, qualcuno deve uscire", si legge su Sport Mediaset.