Padovano: “Dybala? Sono sicuro che la Juve saprà come muoversi in tal senso”

Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, Michele Padovano, ex giocatore della Juventus, ha parlato così del futuro della Juventus, soffermandosi su Dusan Vlahovic e Paulo Dybala: "Sono sempre stuzzicato nel vedere giocatori forti insieme, a maggior ragione quando Dybala e Vlahovic potrebbero dar vita ad una coppia molto importante per il prosieguo di stagione della Juventus. A beneficiarne, innanzitutto, saranno i tifosi della Juventus. Per Dybala è un discorso a sé perché ci sarà un contratto da rinnovare, ma sono sicuro che la società saprà come muoversi in tal senso".