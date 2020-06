Lautaro sr: “La maglietta di mio figlio? Sono rimasto paralizzato. Il miglior regalo di tutti”

Un gol nel giorno della festa del papà in Argentina e un dono in diretta tv che rimbalza fino all’altra parte dell’Oceano Atlantico, suscitando l’emozione di un padre commosso e orgoglioso. Lautaro Martinez, dopo la rete segnata contro la Sampdoria nella partita giocata domenica sera a San Siro, ha esposto sotto la maglietta dell‘Inter un’altra t-shirt bianca con la frase: “Auguri papà“. E Mario Martinez, papà di Lautaro, non ha nascosto la sua felicità per il gesto del figlio, affidando le sue parole a racingdealma.com.ar:

“È stato qualcosa di sorprendente, ma allo stesso tempo senza eguali. Mi ha lasciato senza parole. A volte si sognano queste cose, ma quando accadono e le vedi… ti lasciano paralizzato. Per ogni genitore penso che sia uno dei migliori doni che si possano ricevere“.

(Fonte: Racing de Alma)