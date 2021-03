Paganin: “Inter, con l’Atalanta partita spartiacque. Andava vinta a ogni costo”

L'ex difensore dell'Inter è intervenuto a Tutti Convocati per commentare la vittoria della squadra di Conte sull'Atalanta

"Partita determinante con l'Atalanta, una partita spartiacque che andava vinta a tutti i costi. Da un po' Conte lascia possesso palla agli avversari per poi ripartire. L'Atalanta ha fatto una gran partita nei singoli, è stata una partita tattica, forse non bella da vedere a casa, molto fisica. Vista ieri sera l'Atalanta sulla via di Madrid è a buon punto e dovrà fare una partita molto attenta come ha fatto ieri sera che era una prova generale. Il Real non va mai sottovalutato"