Paganin sui progressi di Calhanoglu: “Mi ha sorpreso molto in un aspetto”

Massimo Paganin, ex giocatore ed attuale opinionista, ha parlato a Tutti Convocati su Radio 24 anche della crescita di Hakan Calhanoglu

Massimo Paganin, ex giocatore ed attuale opinionista, ha parlato a Tutti Convocati su Radio 24 anche della crescita di Hakan Calhanoglu :

"Sta facendo bene dal punto di vista della costruzione, ma soprattutto mi ha sorpreso molto per la capacità nella fase di interdizione, per come chiude le linee di passaggio. Credo che sia cambiata la disponibilità da parte di Calhanoglu a giocare nel ruolo di Marcelo Brozovic o che mancasse qualcosa dal punto di vista tattico, tant'è che Simone Inzaghi aveva spesso piazzato Nicolò Barella".