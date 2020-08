Paganin: “Conte? Non si può distruggere tutto. Ora l’Inter deve decidere. Allegri…”

Massimo Paganin, ex calciatore dell’Inter e ora opinionista, ha detto la sua sulla situazione in casa nerazzurra gdopo lo sfogo di Antonio Conte al termine della gara con l’Atalanta: “Ancora non si è sentito nessuno dalla dirigenza, ma forse perché c’è una sfida di EL a preparare. Non riesco a spiegarmi la sua uscita. Se fosse stata costruttiva, avrebbe parlato nelle dovute sedi con chi doveva. Solo Conte sa cosa non è andato bene nella stagione. Ci sono dei punti da smussare, non da cambiare completamente. Se sei arrivato secondo, vuol dire che si è lavorato bene comunque. Si deve lavorare per vincere, per migliorare, non si può distruggere tutto. Così costringi la società a prendere delle decisioni. E non penso che non possa accadere qualcosa dopo una presa di posizione così netta. Si crea una tensione importante, così come in ogni altro ambito lavorativo. La bravura dell’allenatore sarà quella di isolare il più possibile la squadra, perché ci si gioca una competizione importante. Sarà una partita secca e non si potrà rimediare a certi problemi dopo qualche settimana. Allegri? Si adatta abbastanza bene agli uomini che ha ha disposizione e poi costruisce da lì il suo gioco“.