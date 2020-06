Paganin: “Mi aspetto un’Inter aggressiva. Conte forte nelle partenze, ricordiamo che…”

Massimo Paganin sulla semifinale tra Napoli e Inter: “Secondo me Conte giocherà con un 3-5-2 in fase iniziale con Eriksen mezz’ala offensiva. Vedremo a gara in corso. Credo che Conte parta da situazioni certe, secondo me giocherà così dall’inizio. Eriksen ha la facoltà di muoversi su tutto il fronte d’attacco e andare al tiro. Il tiro da fuori d’area potrebbe essere un’arma ulteriore. Conte ha sempre cercato di cambiare delle situazioni di gioco per mettere in difficoltà l’avversario. Credo che l’Inter partirà molto aggressiva, stasera. L’uomo più importante è Brozovic. Per dettare i ritmi e dare le geometrie di squadra. Il fattore campo è poco determinante. Un ambiente molto caldo come quello del Napoli avrebbe potuto incidere. Ricordiamoci che l’Inter è la squadra che ha vinto di più fuori casa. Conte è sempre andato forte con le partenze, penso anche alla prima di campionato quest’anno contro il Lecce”.

(Inter TV)