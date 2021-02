Paganin: “Conte ha già vinto campionati, una sola cosa lo può preoccupare”

L'analisi dell'ex giocatore nerazzurro ha evidenziato i punti di forza della squadra di Antonio Conte. E l'obiettivo è uno solo...

"Conte ha già vinto campionati. Sa che quello che ciò che lo può preoccupare sono i cali di tensione. Ma finora l'Inter non ha mai sbagliato una gara dall'inizio alla fine. Non credo che i giocatori abbiano voglia di farsi scappare un'occasione così importante. E' stato fatto tanto lavoro che ha portato l'Inter ad essere prima. L'Inter è un anno e mezzo che sta giocando bene e crescendo come squadra. Contenti ma non soddisfatti. Questa è la cosa più importante", ha concluso Paganin.