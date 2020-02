Paganin: “Non mi ricordo un derby così emozionante. Non pensavo che l’Inter potesse…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Paganin commenta la vittoria dell’Inter nel derby. Queste le parole dell’ex nerazzurro: “L’Inter sta molto bene, anche dal punto di vista mentale. Lo si è visto nel secondo tempo del derby. Non ha toccato la squadra ma ha toccato i tasti giusti nella mente dei suoi ragazzi. Sono quei momenti che possono cambiarti la stagione. Non mi ricordo un derby così emozionante. Non pensavo, visto il primo tempo, che l’Inter potesse ribaltare il punteggio. Come squadra non protagonista lo darei al Verona, che sta facendo un grande campionato“.

(TMW Radio)