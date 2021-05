Paganin: “Destino dei vincenti ingrato, già iniziato un nuovo progetto. Anche Conte…”

L'analisi dell'ex giocatore nerazzurro ai microfoni di Inter TV. Paganin ha parlato di Inter-Samp e del nuovo progetto che è già iniziato.

"Il destino dei vincenti è un destino ingrato. Oggi scendi in campo da Campione d'Italia e tutti ti aspettano, è già iniziato un nuovo progetto. Vecino deve ritrovare la condizione, Eriksen ha già giocato in quella posizione. Indipendentemente da tutto andranno in campo per far la miglior partita possibile. Con un'ottima prestazione. La Sampdoria è libera dal punto di vista mentale. Va affrontata come Campioni d'Italia. Lo scudetto è frutto del lavoro fatto in questi due anni e di un percorso di crescita fatto di pari passo con la società. La squadra ha creduto in quello che ha proposto Conte, lui ha lavorato sui ragazzi e ha lavorato anche su se stesso. Le esternazioni di Villa Bellini sono state rielaborate e discusse con la società. I numeri sono il frutto del grande lavoro fatto. Tutti i ragazzi del gruppo sono stati coinvolti nel progetto. Gli va dato atto del valore della crescita dei singoli e del collettivo", ha dichiarato Max Paganin a Inter TV.