A. Paganin: “Inter, un ko con il Napoli creerebbe dubbi sul futuro di Inzaghi”

L'ex difensore nerazzurro ha presentato la sfida del 4 gennaio a San Siro, spostando l'attenzione sul tecnico

Fabio Alampi

Antonio Paganin, ex difensore dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare della sfida contro il Napoli del 4 gennaio: "Il Napoli, a differenza dell'Inter, ha più qualità e meno quantità. L'Inter perde qualcosa in termini qualitativi. L'Inter se deve cambiare qualcosa però fatica. Il Napoli quando fa un cambio entra uno di qualità ed è la chiave finora. Spero sia il Napoli visto con il Lille, lascerebbe speranza alle altre di un recupero, altrimenti sarà dura e le altre dovranno preoccuparsi".

In caso di ko, sarebbe dura per Inzaghi e il suo futuro in nerazzurro?

"Creerebbe molti dubbi. Quando ti trovi a 14 punti dal Napoli è chiaro che hai dei dubbi. La società si domanderebbe se un organico del genere, che ha perso il titolo lo scorso anno (e non lo ha vinto il Milan), non sia all'altezza. Per me peserà nel suo futuro. Il rischio poi è che togli valore così anche ai tuoi calciatori".