Paganin: “Cessione Dumfries? Chiunque è sostituibile. L’Inter è riuscita…”

Nel corso dell'intervista concessa qualche giorno fa a Fcinter1908.it, l'ex nerazzurro Massimo Paganin si è soffermato anche sulle voci che riguardano il mercato in uscita. Queste le sue considerazioni: "Dumfries il più sacrificabile? Potrebbe essere. L'Inter è riuscita a sostituire Hakimi, per cui potrebbe fare lo stesso con Dumfries, individuando profili all'altezza. L'importante è riuscire a farlo per tempo, evitando che si ripetano dinamiche viste la scorsa estate con Bremer e Skriniar. L'Inter ha tutto per attrarre profili di medio/alto livello. Su Dumfries o altri, dico che per me qualsiasi calciatore è sostituibile. La storia del club è costellata da campioni che sono arrivati e poi andati via, lasciando spazio a nuovi giocatori altrettanto forti".