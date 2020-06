Paganin: “Giusto sostituire Lautaro Martinez, si è visto di meno: ha pagato più di altri…”

Massimo Paganin ha analizzato l’eliminazione dell’Inter dalla Coppa Italia: “L’1-1 del Napoli? Un gol che si subisce a inizio stagione, quando non hai ancora i meccanismi rodati. A parte questo errore l’Inter ha fatto il possesso palla e un’ottima partita. Bene anche chi è entrato: Moses, Sanchez e Biraghi. I cambi li ha fatti bene. Le risposte da parte della squadra ci sono state. Dispiace che il Napoli sia andato in finale per una disattenzione. La partita è stata buona sotto tanti aspetti. Non andare in finale è penalizzante, la squadra è stata preparata molto bene da Conte e dal suo staff. Peccato per l’errore, la gara si riassume solo in quanto concesso in quella ripartenza. Togli quei 30 secondi, l’Inter ha fatto un’ottima gara. I cambi hanno fatto la differenza. I due esterni si sono ritrovati a fare tantissima strada. Giusto sostituire Lautaro Martinez, Sanchez ha fatto un bell’assist. De Vrij mi pare sia uscito per un leggero infortunio, credo che quella sia stata l’unica nota dolente. La squadra di Conte stava meglio sul piano fisico e su quello mentale. Anche il Napoli ha giocato la sua gara, ma è stata soprattutto difensivista”.

I singoli – “Eriksen ha fatto una buona gara, si sta ancora adattando tatticamente parlando. E’ un valore importante per la squadra e ha le potenzialità per crescere ancora. Lukaku? Con Eriksen trequartista viene tolto un po’ di spazio nella zona centrale, ha faticato di più. Lukaku ama partire da destra per accentrarsi. Conte gli avrà chiesto di rimanere più destro, lui non è tecnico e quindi fatica negli spazi stretti. Ci vuole un po’ di tempo perché entri in condizione, secondo me ha fatto comunque una buona gara. Candreva impreciso? E’ stato il giocatore che nei primi 45 minuti ha fatto meglio, in una condizione fisica strepitosa. Ha speso tanto e con lui anche Young. Forse un po’ di imprecisione. Lautaro Martinez? Si è visto un po’ meno, mi è piaciuto di più Sanchez. Nell’ultima fase del campionato non stava facendo benissimo, non ha fatto la partita con cattiveria e determinazione. Mi è piaciuto meno, i miei standard che lo riguardano devono essere molto alti. Ha pagato più di altri lo scotto dello stop prolungato”.

Conte: “Credo che in questa fase, dopo il lungo stop, l’assenza di pubblico ha aiutato l’allenatore ad aiutare la squadra. Le direttive su come impostare il gioco hanno aiutato la squadra a riprendere il filo del gioco. Sappiamo quanto partecipi a tutto il gioco della squadra. Per quanto riguarda la condizione fisica i ritmi sono stati buoni, la squadra ha tenuto. Non ho visto crampi. L’Inter ha messo una grande pressione al Napoli. Su 18 tiri 9 sono andati nello specchio della porta. Il percorso di crescita, come ha detto Conte, è fatto di errore e di dettagli. Non credo che avrà la possibilità di far giocare sempre gli stessi giocatori, ma con il modulo utilizzato stasera devi avere centrocampisti che corrono”.

(Inter TV)