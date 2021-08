Paganin: “Emozione unica con i tifosi, mi aspetto grande voglia di ricominciare”

L'analisi dell'ex giocatore nerazzurro in diretta da San Siro

Massimo Paganin ha analizzato la prima partita di campionato dell'Inter contro il Genoa: "Si gioca in casa, nelle annate precedenti l'afflusso dei tifosi è sempre stata massimo. Sembra ieri che avevano chiuso tutto, finalmente con il pubblico allo stadio sarà un'emozione unica commentare la partita. Ci sono delle normative che vanno rispettate. Ci auguriamo di vedere di nuovo lo stadio pieno. Speriamo che sia un inizio di stagione importante. Cancellato quanto fatto lo scorso anno anche se c'è la responsabilità di difendere lo scudetto cucito sul petto. Non credo che sbaglieranno oggi, c'è la convinzione di voler portare a casa il risultato. Può darsi che qualcosa vada ancora aggiustato ma la maggior parte dei calciatori si conosce bene. Aggiungeranno ciò che ha portato il nuovo allenatore. Ci sono i giocatori giusti per ricoprire i ruoli in attesa del mercato che si chiuderà. Aspettiamo il verdetto del campo, ma vedremo sul campo la voglia di ricominciare. Barella abbiamo imparato a conoscerlo, si è ritagliato giustamente il titolo di miglior centrocampista della scorsa stagione. Anche per la sua caratteristica di non mollare mai. Nella fase difensiva è una squadra che ha lavorato molto bene, con giocatori che sanno cosa fare e come farlo. Una difesa che non è stata minimamente toccata. Fondamentale che i giocatori si adattino in fretta alle direttive del nuovo tecnico. Devono essere bravi a farsi trovare pronti per mettere in campo quello che l'allenatore gli ha messo a disposizione".