Paganin: “Bologna in difficoltà perché si è snaturato. L’Inter ha trovato l’equilibrio con…”

Massimo Paganin si è espresso in merito alla vittoria dei nerazzurri contro il Bologna, analizzando le principali chiavi di lettura del match: “Inter più squadra? La partita non è mai stata in discussione. Quando una squadra si snatura come il Bologna va in grande difficoltà. La squadra di Conte ha fatto un’ottima gara. Una squadra perfetta sotto tutti punti di vista. L’equilibrio tattico lo ha trovato con Brozovic come play basso. E poi il lavoro degli esterni. Il gol preso? Penso che fosse solo un momento in cui la squadra stava rifiatando”.

(Inter TV)