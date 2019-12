Paganin: “Futuro? Esposito di prepotenza nella storia dell’Inter, da qui inizia…”

Massimo Paganin in diretta da San Siro sulla vittoria dell’Inter contro il Genoa ha commentato la vittoria dei nerazzurri: “Una partita a senso unico dove l’Inter ha dominato la partita. Il Genoa è discreto nel possesso palla, ma quando non incidi e Handanovic fa solo una parata poi non riesci a impensierire la squadra di Conte che era ben disposta in campo. I primi due gol sono arrivati da una pressione molto alta. L’Inter ha espresso un ottimo calcio pur non avendo i soliti giocatori. Esposito è entrato di prepotenza nella storia dell’Inter, da qui inizia un percorso lungo. Al di là di tutto è più facile potersi inserire in un gruppo importante con due giocatori che sono tra i più forti in questo momento. Vedremo quello che vorrà il futuro per lui. Il rigore? Ci sono due situazioni: quella in cui ti devi conquistare il rispetto dei compagni e il privilegio di poterlo battere. L’altra è quella che abbiamo visto. Lukaku ci ha pensato e ha dato una chance al ragazzo”.

(Inter TV)