Paganin: “Inter, addio Conte grande perdita. Fonseca il sostituto ideale”

Le dichiarazioni dell'ex calciatore dell'Inter sul futuro di Antonio Conte e il possibile avvicendamento sulla panchina nerazzurra

L'ex calciatore dell'Inter, Antonio Paganin, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb e ha parlato proprio dei nerazzurri: "Se ci fosse l'addio con Conte sarebbe un problema. Non scopro niente dicendo che verrebbe a mancare l'anello forte della catena di programmazione dei nerazzurri: è stato l'ago della bilancia che ha fatto pendere dalla parte dell'Inter la vittoria dello scudetto, per testardaggine e per il suo modo di costruire squadra. Può risultare antipatico ma nessuno può dire che non sia bravo. Sarebbe una grandissima perdita".