Paganin: “Inter, era ora che la squadra più forte fosse in testa. Agnelli nervoso perché…”

Le dichiarazioni dell'ex calciatore sull'Inter dopo il successo sulla Lazio e sul caso Conte-Agnelli di Coppa Italia

L'ex calciatore Antonio Paganin ha parlato in collegamento su TMW Radio nel corso della trasmissione 'Maracanà': "La copertina va data all' Inter . Era ora che la squadra più forte fosse in testa al campionato. Dimostrazione di forza con la Lazio e ora arriva al derby da capolista. E' bello rivedere un derby di Milano così importante".

"A me piace ma bisogna vedere quando si deve interdire. La differenza l'hanno fatta con la Lazio gli attaccanti e i difensori. Patric e Hoedt non erano all'altezza dei titolari. A centrocampo l'Inter abbina quantità a qualità. Eriksen ha cambiato il suo atteggiamento, finalmente. Ha trovato quell'equilibrio per imparare il calcio italiano e quel sacrificio che serve per adattarsi".