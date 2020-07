A.Paganin: “L’Inter ha buttato il campionato. Conte mezzo flop”

Tanti i temi in ballo a TMW Radio, durante Maracanà. A parlarne in diretta l’ex calciatore Antonio Paganin.

Come valutare Sarri e Conte?

“La Juventus aveva un obiettivo importante che è il campionato. L’Inter aveva l’ingresso in Champions e la premessa di gettare le basi per il futuro. L’Inter ha buttato il campionato, perché ha buttato dei punti al vento. Bastava un minimo di continuità e invece c’è rammarico. Ci sono delle responsabilità, è evidente. Quando mai ritroverai una Juve così?”.

L’Inter aveva un compito più facile rispetto a Sarri?

“Le sue dichiarazioni sono per mascherare un mezzo flop. Era un’opportunità importante questa. Quando ti ricapita una Juve così? Serviva più costanza”.

Tutti hanno perso punti in questo campionato:

​​​​​​​”Vero, ma se vuoi rimanere lì un conto è perdere punti contro il Milan o l’Atalanta e un conto è perderli con il Sassuolo e il Bologna. L’Inter aveva un grandissima opportunità”.

Come valutare Eriksen?

“Se non può venire Vidal, devi avere un piano B ma Eriksen non è un signor nessuno. L’Inter gioca sempre monocorde, serve avere un’alternativa al proprio modulo principale. Fonseca invece ha girato la squadra come un guanto e ha cambiato identità alla sua Roma”.