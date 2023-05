Paganin: “Inter macchina quasi perfetta. Inzaghi ha fatto click quando…”

L’ Inter è in finale di Champions League dopo la doppia vittoria in semifinale contro il Milan. Ecco il commento dell’ex calciatore Antonio Paganin a TMW Radio: "L'Inter ha fatto l'Inter, sorpreso dalla passività del Milan nonostante Leao. C'è grande soddisfazione per la finale, un bel traguardo.

Inzaghi? Le critiche hanno fatto fare quel click che gli hanno permesso una gestione ottimale. Io avevo dubbi sul fatto che riuscisse ad allenare una big. Tutte le rotazioni viste nell'ultimo periodo sono il frutto invece di un salto in avanti. Quindi le critiche hanno smosso qualcosa. L'orgoglio dei giocatori, le capacità dello staff nel toccare le corde giuste, ma il clic c'è stato. Le partite col Milan non hanno avuto storia, il Milan non ha potuto competere con la qualità dell'Inter. E in finale spero il Real Madrid”.