Paganin: “Inter ancora in enorme difficoltà, ma ha dimostrato che segue Inzaghi”

L'ex difensore Antonio Paganin è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare del momento dell'Inter, reduce da due vittorie consecutive fra campionato e Champions League: "Inter fuori dal tunnel? No. La partita col Barcellona ha certificato che la squadra segue l'allenatore, ma ha ricevuto un'aspirina. Per uscire ce ne vuole. È una squadra ancora in enorme difficoltà, non è quella vista tra febbraio e marzo che poteva mettere in difficoltà chiunque. Anche col Sassuolo non ho visto l'Inter brillante. Le prossime 2-3 partite potrebbero certificare che ne stai venendo definitivamente fuori. Altrimenti poi rischi di trovarti fuori dal campionato".