Paganin: “L’Inter non si è persa, ora inizia la parte importante. Con l’EL…”

Massimo Paganin ha parlato, a Maracanà su TMW Radio, del derby di Milano ma non solo. Queste le parole: “Juventus? Va riconosciuto ad Allegri il merito di aver fatto tanto bene con la Juve. Richiamarlo in panchina al posto di Sarri? Ci si aspettava che Sarri facesse diventare una squadra vincente e bellissima da vedere. Non è così facile, ma sta facendo un buon lavoro. Ha vinto per anni tutto, non è facile bissare. Bisogna essere grati alla Juve di aver alzato il livello del nostro campionato. La pelle dell’orso non va mai venduta prima. La Juve ha sempre dimostrato che si fa trovare pronta sempre al momento chiave. Anche Lazio e Inter hanno fatto cose importanti. L’Inter non si è persa. Ne ha tratto beneficio tutto il campionato da questa Juventus. Ora inizia la parte più importante. L’Inter con l’EL avrà un turno in più da giocare rispetto a chi fa la Champions, oltre alla Coppa Italia. La Lazio ha una rosa molto corta ma giocherà solo il campionato. Con diverse assenze, ha vinto a Parma. Significa che c’è mentalità”.