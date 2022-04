A.Paganin: “Inter libera di testa, ieri ha sempre controllato. Il problema…”

Il punto di vista dell'ex nerazzurro a proposito della vittoria collezionata dalla squadra di Inzaghi

L'ex calciatore Antonio Paganin è intervenuto a TMW Radio per commentare la vittoria dell'Inter sullo Spezia. Queste le sue considerazioni: "L'impressione è che al di là del gol subito da Maggiore, l'Inter abbia sempre controllato la partita. Non hanno mai corso rischi. Correa e Dzeko non è sembrata la coppia più brillante oggi, ma Inzaghi ha scoperto che ci sono cambi che fanno ben sperare. Il problema può essere un sostituto di Brozovic, visto che non c'è un'alternativa a centrocampo. Le prossime partite richiederanno un dispendio di energie fisiche ma anche mentali. Inzaghi ha portato democrazia calcistica lasciando liberi i giocatori. L'Inter è libera di testa".