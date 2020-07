A. Paganin: “Inter, con Conte rispetto a Spalletti è cambiato solo il modulo. Mancano…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Antonio Paganin, ex calciatore, ha parlato così all’indomani del pareggio a Verona dell’Inter di Antonio Conte: “Rispetto a Spalletti è cambiato solo il modulo. E Spalletti non aveva gli uomini di Conte. Young ed Eriksen hanno alzato il livello della squadra. Mancano giocatori di personalità, che possono gestire la gara. Sono parecchi ragazzi, troppo passivi in molti casi. Buttare via punti in casa e con il Verona è un peccato, ora potresti lottare per il vertice. Manca un uomo importante per reparto poi”.