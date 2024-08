Rientrato all'Inter dopo il mancato riscatto da parte del Marsiglia, Joaquin Correa ha vissuto un'estate in bilico tra la consapevolezza di non rientrare nel progetto nerazzurro e la volontà di aspettare un club di suo gradimento per potersi rilanciare. In questi mesi alcune squadre hanno palesato un timido interesse, ma nulla che potesse convincere il Tucu ad accettare. La situazione, a pochi giorni dal termine del mercato (in Italia e nei principali campionati europei), rimane ancora tutta da definire.

A questo punto non è neanche da escludere l'ipotesi di una sua permanenza a Milano: Simone Inzaghi, al termine del match contro il Lecce, ha fatto capire che questo eventuale scenario non gli dispiacerebbe. Anche perchè, come scrive il Corriere dello Sport, anche l'idea di una rescissione anticipata del contratto con l'argentino (in scadenza nel giugno del 2025) non appare più percorribile: "A proposito di titolari e alternative, in attacco ci sarebbe anche un'opzione in più. Vale a dire quel Correa che, per tutta l'estate, l'Inter ha cercato di piazzare senza riuscirci".