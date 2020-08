Paganin: “Inter, l’approccio sarà determinante. Shakhtar bravo nel fare due cose…”

Intervistato da TMW Radio durante la trasmissione Maracanà, l’ex calciatore e ora commentatore Massimo Paganin ha detto la sua sulla sfida di questa sera tra Inter e Shakhtar Donetsk, seconda semifinale di Europa League. “Che partita sarà? Non semplice, affronta una squadra solida, lo ha dimostrato in Champions e in Europa. L’impatto emotivo sarà determinante. L’Inter ha tutte le carte in regola per passare il turno. L’Inter ha ancora il dna europeo? C’è la scritto nel nome e nella storia, a livello internazionale ha la possibilità di giocarsi le sue carte. Ha vinto Uefa, Champions, molto velocemente ora può ritrovare quella tradizione. Mi è piaciuta molto l’Inter nelle ultime partite, ha fatto un percorso importante e meritatamente si è conquistata la semifinale. Si aspetta più un’Inter aggressiva o attendista? Sa aggredire le squadre molto in alto ma anche abbassarsi per poi ripartire, lo abbiamo visto più volte quest’anno. Sta ai giocatori leggere le situazioni di gioco. Lo Shakhtar sa palleggiare bene, può mettere in difficoltà i nerazzurri nella prima pressione. Dipenderà molto dall’inizio partita. Se vedono che riescono ad aggredire, bene, altrimenti si metteranno più dietro“.