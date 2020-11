Paganin: “Quest’anno l’Inter è chiamata a fare un campionato di vertice assoluto: oggi…”

“Quella di oggi sarà una gara importante dal punto di vista psicologico, anche per preparare la Champions League. E poi per riacquistare consapevolezza in campionato. I centrocampisti si stanno adattando al nuovo sistema di gioco. Quando una squadra segna così tanto significa che sta creando molto. Quest’anno ha ripreso con la stessa cattiveria nel fare gol, manca ancora l’equilibrio difensivo. La strada è quella giusta. E’ un momento delicato proprio per questo. Quest’anno l’Inter è chiamata a fare un campionato di vertice assoluto. Quando incontra una squadra in salute come il Sassuolo diventa determinante la sfida. Anche per la crescita. Oggi non puoi lasciare il dominio al Sassuolo nel gioco. Una settimana fa contro il Torino la squadra ha dimostrato ad un certo punto un atteggiamento offensivo, questo significa che la squadra ce l’ha nel dna. L’Inter se lascia condurre il gioco agli avversari va in difficoltà, concede dei tempi e poi diventa difficile rimontare. Deve accrescere in consapevolezza. Deve andare a prendere gli avversari nella propria metà campo, forse all’inizio la squadra si è un po’ spaventata per aver preso troppi gol. Quando tiri molto metti in difficoltà gli avversari, che calano nell’attenzione”. Con questa analisi Massimo Paganin ha parlato della delicata sfida tra Sassuolo e Inter.

(Inter TV)