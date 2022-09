Paganin: “Inzaghi? Perplessità dal punto di vista caratteriale. Difficile discutere Barella”

L'ex difensore dell'Inter, intervistato da Tmw Radio, ha parlato del momento dell'Inter e del lavoro del tecnico nerazzurro

Andrea Della Sala

L'ex difensore dell'Inter Antonio Paganin, intervistato da Tmw Radio, ha parlato del momento dell'Inter e del lavoro del tecnico nerazzurro Inzaghi:

Inter, cosa deve cambiare ora Inzaghi per ripartire?

"Al netto di quello che la società ribadisce, ossia la totale fiducia in Inzaghi, ci sono aspetti che fanno venire qualche dubbio. La differenza nel gestire una grande società è aver presente le scelte da fare e non mescolare le carte. Qualche perplessità dal punto di vista caratteriale su Inzaghi ce l'ho sempre avuta. La gestione del gruppo è importante, difficile mettere in discussione la leadership di Barella, col Bayern poi si è vista una squadra in balìa, è stata una differenza enorme come intensità e questo non si spiega. Inutile cambiare modulo, ma la parte di intensità va migliorata con il lavoro specifico".

Problemi anche di spogliatoio quindi?

"Non ho memoria di squadre che abbiano vinto senza una leadership tecnica e caratteriale. Quando entri in certi spogliatoi ti trovi di fronte a personalità forti, se non hai il polso e dimostri una leadership tecnica, i giocatori non ti rispettano. Ai miei tempi quando c'erano difficoltà pesavo le qualità di chi mi doveva comandare".

Come mai insieme a Conte è andato via Oriali?

"Non conosco i motivi, credo siano cose personali. L'investimento sullo staff io lo farei sempre, al di là della richiesta. Non è il compenso di Oriali che fa saltare le casse dell'Inter. Se è un dirigente capace ti porta vantaggi. Io uno come lui lo terrei sempre".