Paganin: “Top allenatore dopo 15 giornate di A? Inzaghi e altri due”

"E' una sfida reale ma anche a trabocchetto. Con il Real, che sta recuperando, è una partita difficile. L'Atalanta non ha i favori del pronostico ma sta meglio dal punto di vista mentale. Il Real è abituato a partite con tanta pressione. L'Atalanta farà la sua partita, affronta un esame per capire a che punto è il suo percorso di crescita. Affronterà la sfida a viso aperto ed è un rischio, ma sarà in grado di mettere in difficoltà il Real".

"Baroni, Gasperini e Inzaghi stanno facendo cose straordinarie, per diversi motivi. Forse Gasperini per la sua carriera e per come ha modificato il suo calcio e ha tenuto l'Atalanta così in alto".