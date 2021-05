Scudetto Inter, Paganin: “Lavoro eccezionale di tutti, ci si dimentica in fretta di…”

L'Inter si gode lo scudetto e i meriti sono di un gruppo eccezionale sceso in campo, ma anche di un gruppo fortissimo come dirigenza e staff tecnico. Con un Antonio Conte che fa la differenza.

Max Paganin ha analizzato e sintetizzato una stagione straordinaria, sottolineando i meriti: “Bello vedere il percorso di crescita fatto dall’intero ambiente. I meriti vanno allo staff tecnico, lavoro egregio in due anni. Ci si dimentica in fretta di quei mesi estivi in cui la squadra ha lavorato tanto, la finale di El, due settimane di sosta e poi via di nuovo. Conte ha provato a cambiare tatticamente nelle prime settimane, questa cosa gli è costata l’eliminazione dalla CL. Ha fatto un lavoro eccezionale su tanti giocatori, Hakimi ed Eriksen gli ultimi e che hanno segnato ieri. Soprattutto nell’atteggiamento. Conte-Eriksen? Grazie anche alla dirigenza che ha fatto quadrato e con lui ha discusso sui punti di crescita che aveva l’Inter. Merito di tutti. Quest’anno bisognava fare qualcosa di veramente straordinario quest’anno. Sono stati aggiunti dei tasselli, bravo Conte a dare tutti gli strumenti necessari. Poi la vittoria in casa con la Juve ha sancito la fine del regno della Juventus. Chi ha giocato contro l’Inter ha dovuto fare tanta fatica. Un percorso che può proseguire nel tempo". (Inter TV)